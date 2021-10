Anna Netrebko veröffentlicht Kochbuch

Operndiva Anna Netrebko hat diese Woche ihr erstes Buch veröffentlicht – eine Rezepte- und Anekdotensammlung unter dem Titel “Der Geschmack meines Lebens” (Molden Verlag). “Zusammenkommen, zusammen essen – das ist Austausch von guter, positiver Energie. Aber vor allem liebe ich es zu essen”, zeigte sich die 50-jährige Austro-Russin in einer Aussendung so, wie ihre Fans sie aus den diversen Sozialen Netzwerken kennen.

“Kochen ist für mich ein kreativer Akt”, unterstrich Netrebko. Auf den kreativen Akt des Singens müssen Fans hingegen eine Weile verzichten, hatte die Sopranistin doch am gestrigen Dienstag ihre geplanten Auftritte im Musikverein und der Wiener Staatsoper gestrichen, da sie sich dringend einer Operation an der rechten Schulter unterziehen muss. Mit dem Kochbuch, in dem Netrebko auch über Privates plaudert, lässt sich nun die Wartezeit bis zum nächsten Auftritt überbrücken.