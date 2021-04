Anthony Hopkins: Bin im Alter ein besserer Schauspieler

Anthony Hopkins, für den Oscar nominierter britischer Schauspieler, ist nach eigener Sichtweise im Alter zu einem besseren Darsteller geworden. “Nur mal ein Beispiel: Ich habe “King Lear” gespielt, als ich so um die fünfzig war. Das war okay”, sagte der 83-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). “Vor drei Jahren habe ich ihn wieder gespielt. Und ich war viel besser, weil ich inzwischen viel mehr Lebenserfahrung habe.”

Inzwischen zerbreche er sich nicht mehr den Kopf über seine Rollen. “Ich begebe mich mit gesundem Menschenverstand in meine Rollen hinein. Oder sagen wir mal so: Ich bin einfach alt.” Er halte sein Gehirn aktiv, erzählte Hopkins: “Ich spiele Klavier, ich male, lese viel. Das wäre es so ungefähr auch schon.” Für das Filmdrama “The Father” ist Hopkins als bester Hauptdarsteller für den diesjährigen Oscar nominiert. Mit dem Preis war er bereits 1992 für “Das Schweigen der Lämmer” ausgezeichnet worden.