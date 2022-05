Anti-Kriegs-Banner von Udo Lindenberg bringen 40.000 Euro

Acht große Banner mit Anti-Kriegs-Motiven von Panikrocker Udo Lindenberg haben bei einer Auktion in der deutschen Ostseegemeinde Timmendorfer Strand knapp 40.000 Euro für die UNICEF Nothilfe für Kinder in der Ukraine gebracht. Seit dem 22. April konnte auf die Kunstwerke geboten werden, zu sehen waren sie im Timmendorfer Strandpark. Zum Abschluss signierte Udo Lindenberg jedes Motiv persönlich.

Die Erlössumme fließe ohne Abzüge an die UNICEF Nothilfe für Kinder in der Ukraine. Insgesamt seien 39.410 Euro Spenden generiert worden, teilte die Marketing-Leiterin der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, Silke Szymoniak, am Sonntagabend mit. Udo Lindenberg erklärte: “Es war mir eine Ehre, an dieser sinnstiftenden Aktion mitzuwirken!”