Applaus für Prinzessin Kate im Centre Court in Wimbledon

Prinzessin Kate zeigte sich erneut beim Tennistournier in Wimbledon

Die britische Prinzessin Kate (41) hat sich am Dienstag bereits zum zweiten Mal beim diesjährigen Tennisturnier in Wimbledon gezeigt. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (41) schaute sich ein Match zwischen der Britin Katie Boulter und der Australierin Daria Saville an. Später nahm sie unter Applaus auf der Zuschauertribüne im Centre Court Platz, um ein Spiel zwischen Titelverteidigerin Elena Rybakina und der US-Amerikanerin Shelby Rogers anzusehen.

Neben Kate, die einen mintgrünen Blazer mit breitem weißen Kragen trug, saß Ex-Profi Roger Federer in der Royal Box des Centre Courts. Kate ist Schirmherrin der Lawn Tennis Association und ist regelmäßig in Wimbledon dabei.