ASAP Rocky muss sich vor Gericht verantworten

Der US-Rapper ASAP Rocky muss sich wegen Schüssen auf einen ehemaligen Freund vor Gericht verantworten. Der 35-Jährige muss am 8. Jänner zu einer Anklageerhebung vor Gericht erscheinen, wie eine Richterin bei einer Voranhörung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles entschied. Der Lebenspartner von Sängerin Rihanna weist die Vorwürfe zurück.

Rakim Mayers, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, wird der Angriff mit einer halbautomatischen Waffe in zwei Fällen zur Last gelegt. Laut seinem früheren Freund Terell Ephron hatte Mayers ihn bei einem Streit im November 2021 in Hollywood zunächst mit der Waffe bedroht und später auf ihn geschossen. Laut Polizei wurde Ephron an der Hand leicht verletzt.

Ephron schilderte in der vergangenen Woche vor Gericht, wie er auf einer Straße in Hollywood in Los Angeles mit seinem früheren Freund aneinandergeraten sei. Er warf demnach Mayers vor, die anderen Mitglieder des 2008 von ihnen gegründeten Hip-Hop-Kollektivs ASAP Mob im Stich gelassen zu haben.

Während Mayers als ASAP Rocky zu Ruhm und Reichtum gekommen sei, seien andere Mitglieder des Kollektivs in Armut und Drogenabhängigkeit abgerutscht, berichtete Ephron. Nach dem Tod eines Mitglieds hätten sich die Spannungen weiter verschärft, bis eine Begegnung vor einem Hotel in Hollywood schließlich eskaliert sei.

Laut Ephron zog Mayers eine Schusswaffe, stieß sie ihm in den Magen und drohte, “Ich werde dich auf der Stelle töten”, bevor er sich entfernte. Er sei Mayers wütend gefolgt und habe ihm gesagt, er habe “alle enttäuscht”, doch niemand hätte gewagt, ihm das zu sagen. Daraufhin habe Mayers geschossen. Die Kugel habe seine linke Hand gestreift. Der Vorfall wurde teilweise von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Wegen der Schüsse wurde ASAP Rocky im vergangenen Jahr vorübergehend festgenommen, befindet sich aber derzeit auf Kaution auf freiem Fuß. Seine Verteidigung wirft Ephron vor, den Vorfall erfunden zu haben, um an Geld zu kommen. Dieser hat auch eine Zivilklage gegen Mayers angestrengt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 35-jährige Rapper mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der in New York geborene Musiker wurde 2019 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm nach einer Straßenschlägerei festgenommen. Er kam nach mehr als einem Monat in Untersuchungshaft frei und wurde später zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt.

Privat sorgte Mayers alias ASAP Rocky zuletzt für positivere Schlagzeilen: Er und Rihanna sind inzwischen Eltern von zwei Kindern.