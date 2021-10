Asghar Farhadis neuen Film “A Hero” im Oscar-Rennen

Der Iran wird den neuen Film von Asghar Farhadi ins Oscar-Rennen für den besten nicht-englischsprachigen Film schicken. Nach Angaben lokaler Medien vom Freitag wurde der Film “A Hero” des zweifachen Oscar-Preisträgers von einer Film-Jury des sogenannten Cinema-House als Irans Beitrag für die begehrte Trophäe ausgewählt. Farhadi hat bereits 2012 mit dem Film “Nader und Simin – Eine Trennung” und 2017 mit “Salesman” den Oscar gewonnen.

Das in Südiran gedrehte Gesellschaftsdrama erzählt von dem inhaftierten Rahim, der während eines Hafturlaubs eine von seiner Freundin gefundene Tasche mit Goldmünzen der Besitzerin zurückgeben will. Zunächst wird Rahim als Held gefeiert, dann aber werden Zweifel an seiner Geschichte laut.