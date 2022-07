Aus “Disco New” wird “Rebel rebel”

Junger Bozner in den Fußstapfen von Walter Eschgfäller

Bozen – Der Tod von Walter Eschgfäller hat in der Südtiroler Musikszene ein Loch gerissen. Bis zuletzt hat Eschgfäller sein Geschäft für Tonträger “Disco New” am Kolpinghaus in Bozen betrieben. Es war geradezu zu einer Institution geworden.

Nun haucht ein junger Bozner dem Laden neues Leben ein. Antonio “Anthony” Bosin, will laut Alto Adige online das Geschäft unter dem Namen “Rebel rebel” weiterführen, dabei aber verstärkt auf Schallplatten setzen. Diese hätten in den vergangenen Jahren einen wahren Boom erlebt. Er wolle zwar auch noch CDs anbieten, erzählt Bosin, aber die Schallplatte werde die Hauptrolle spielen.

Öffnen wird “Rebel rebel” Anfang August. Derzeit laufen die Umbau- und Vorbereitungsarbeiten.