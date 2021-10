Aus für Boris Bukowski bei “Dancing Stars”

Der Musiker Boris Bukowski und seine Tanzpartnerin Julia Burghard mussten die ORF-Show “Dancing Stars” am Freitagabend in der fünften Folge verlassen. “‘Dancing Stars'” war eine fantastische und exotische Erfahrung”, so der Musiker nach seinem Ausscheiden. “Meine Tanzpartnerin Julia hat gezeigt, welche Ebenen es im Tanz gibt, und hat meine Freude daran geweckt.” Durchschnittlich verfolgten 597.000 Seher die Präsentation der Tänze, bei der Entscheidung waren es 488.000.

Noch Chancen auf den Titel des “Dancing Star” haben somit Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Moderatorin Kristina Inhof, Ex-Radprofi Bernhard Kohl, Moderatorin Nina Kraft, Poolbillard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan sowie Schauspieler Faris Rahoma.