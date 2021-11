Aus für Nina Kraft bei den “Dancing Stars”

Die Moderatorin Nina Kraft und ihr Tanzpartner Stefan Herzog mussten am Freitagabend in der ORF-Show “Dancing Stars” die Segel streichen. Bei der siebenten Folge der Show waren während den Tänzen durchschnittlich 618.000 Seher dabei (Marktanteil: 23 Prozent). Bei der Entscheidung waren laut einer Aussendung des ORF vom Samstag im Schnitt 623.000 Zuschauer (Marktanteil: 28 Prozent) an Bord.

“Bei uns ist es heute vorbei, aber das, was wir gewonnen haben – oder vor allem ich -, das kann uns keiner nehmen”, so Kraft nach dem Aus. Weiter im Rennen sind somit in der nächsten Show am Samstag (13. November, 20.15 Uhr in ORF 1) die Kabarettistin Caroline Athanasiadis, die Moderatorin Kristina Inhof, der Ex-Radprofi Bernhard Kohl und die Poolbillard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan sowie deren Tanzpartner.