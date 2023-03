Ausstellung zeigt unbekannte McCartney-Fotos

Nicht nur Musiker, sondern auch Fotograf: Die National Portrait Gallery in London hat unbekannte Aufnahmen von Paul McCartney aus der Anfangszeit der Beatles veröffentlicht. Mit der am Donnerstag präsentierten Auswahl macht das Museum Werbung für die Ausstellung “Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes Of The Storm”, die vom 28. Juni bis 1. Oktober zur Wiedereröffnung der Galerie gezeigt wird. Das Archiv des Musikers umfasst über 250 Bilder aus 1963/1964.

Die Aufnahmen dokumentieren einen zentralen Abschnitt in der Karriere der weltberühmten Band: von Schwarz-Weiß-Aufnahmen hinter der Bühne in ihrer Heimatstadt Liverpool bis zum Auftritt bei der “Ed Sullivan Show” in New York vor einem globalen Millionenpublikum. Zu sehen sind unter anderem die anderen Beatles-Mitglieder John Lennon, George Harrison und Ringo Starr sowie Manager Brian Epstein. McCartney hatte die verloren geglaubten Fotos nach vielen Jahren wiedergefunden und 2020 der National Portrait Gallery angeboten.

Den Bildern hafte “eine Art Unschuld” an, sagte McCartney. “Alles war zu diesem Zeitpunkt neu für uns. Aber ich stelle mir gerne vor, dass ich sie heute nicht anders aufnehmen würde.” Der Musiker betonte, die Bilder brächten “so viele Geschichten zurück, eine Flut besonderer Erinnerungen” und würden immer seine Fantasie beflügeln.

