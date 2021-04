Baby von Model Karlie Kloss heißt Levi Joseph

Kloss hieß ihren Sohn auf Instagram "Willkommen in der Welt"

US-Model Karlie Kloss (28) hat den Namen und das Geschlecht ihres Babys bekanntgegeben. Auf Instagram postete sie am Freitag ein Foto, auf dem sie die kleine Hand des neugeborenen Buben hält. Sie trägt einen Ring mit dem Schriftzug “Mama” am Finger. “Levi Joseph” schrieb sie zu dem Foto, versehen mit einem blauen Herz-Emoji und dem Geburtsdatum 11. März. Ihr Ehemann Joshua Kushner hatte im März auf Instagram ein Baby-Foto samt der Botschaft “Willkommen in der Welt” gepostet.

Kloss und Kushner sind seit 2018 verheiratet. Der ältere Bruder des 35-jährigen Geschäftsmanns ist Jared Kushner, der Ehemann von Ivanka Trump und frühere Berater von US-Präsident Donald Trump.