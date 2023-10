Barbara Albert bei Filmfestival Tokio im Wettbewerb

Mit einer Vorführung von Wim Wenders’ Drama “Perfect Days” hat das Filmfestival Tokio begonnen. Wenders (78) ist dieses Jahr Präsident der Internationalen Jury. Der Film spielt in Tokio und erzählt von einem Mann namens Hirayama (Koji Yakusho). Zur Eröffnung wurden Wenders und der 67-jährige Hauptdarsteller am Montag vom größtenteils japanischen Filmteam begleitet. Im Wettbewerb des Festivals ist unterdessen auch die österreichische Filmemacherin Barbara Albert.

Das Filmfestival in Tokio läuft bis zum 1. November. Neben Alberts “Die Mittagsfrau” (auf Englisch “Blind at Heart”) ist mit “Gondola” von Veit Helmer noch ein zweiter deutschsprachiger Filmemacher im Wettbewerbsrennen. Wenders hat in der Vergangenheit häufiger seine Faszination für die japanische Kultur betont. In den 1980er-Jahren brachte er eine Dokumentation über den japanischen Regisseur Yasujiro Ozu heraus.

Sein aktueller Film “Perfect Days” erzählt von Hirayama, der als Reinigungskraft für Toiletten arbeitet, mit seinem einfachen Leben zufrieden scheint und sehr im Moment lebt. Der Film geht für Japan ins Rennen um den Auslands-Oscar. Ob er es auf die Shortlist schafft, aus der im Jänner die Kandidaten auserkoren werden, wird am 21. Dezember bekannt.