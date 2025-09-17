Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Because I Believe”: Der Mensch Andrea Bocelli
"Because I Believe" zeigt Andrea Bocelli auf und abseits der Bühne

“Because I Believe”: Der Mensch Andrea Bocelli

Mittwoch, 17. September 2025 | 05:44 Uhr
\
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DIMITRIOS KAMBOURIS
Schriftgröße

Von: apa

Andrea Bocelli gehört zu den bekanntesten Tenören der Welt. Der blinde Sänger stieg mit dem Crossoverhit “Time To Say Goodbye” an der Seite von Sarah Brightman zum Star auf. Die Regisseurin Cosima Spender zeichnet nun ein Porträt des Italieners abseits der Bühne, erzählt die Lebensgeschichte eines Mannes, der erst mit zwölf Jahren sein Augenlicht verlor, beleuchtet aber auch den heutigen Künstler. Einen Tag vor Bocellis 67. Geburtstag kommt “Because I Believe” nun ins Kino.

(S E R V I C E – https://cinema.andreabocelli.com)

