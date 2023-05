“Beetlejuice”-Fortsetzung mit Jenna Ortega für 2024 geplant

US-Regisseur Tim Burton (64, “Batman”, “Alice in Wonderland”) plant eine Fortsetzung seines Kultklassikers “Beetlejuice”. Das Studio Warner Bros. wolle “Beetlejuice 2” im Herbst 2024 ins Kino bringen, berichteten die Filmportale “Variety” und “Hollywood Reporter” am Dienstag.

Die Original-Geisterkomödie drehte sich um ein gestorbenes Ehepaar (gespielt von Alec Baldwin und Geena Davis), das in seiner Villa verweilen möchte. Sie heuern einen Poltergeist (Michael Keaton) an, um die neu eingezogenen Hausbewohner (mit Winona Ryder als Teenager-Tochter) zu vergraulen.

Die Story der Fortsetzung ist bisher unter Verschluss. “Variety” zufolge soll Keaton erneut den Beetlejuice-Geist spielen. Auch Ryder ist demnach wieder an Bord. Neu hinzu kommen Jenna Ortega und Justin Theroux. Die 20-jährige Ortega ist der Star von Burtons Hit-Mystery-Serie “Wednesday”. Die Dreharbeiten sollen in Kürze in London beginnen.