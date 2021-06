Begehrte Schneewittchen-Rolle geht an Jungstar Rachel Zegler

Das Disney Studio hat einen jungen Nachwuchsstar für die begehrte Schneewittchen-Rolle in der geplanten Realverfilmung des Märchenklassikers gefunden. Nach monatelanger Suche sei die Wahl auf die 20-jährige US-Amerikanerin Rachel Zegler gefallen, berichtete das Branchenblatt “Variety”. “Ein Traum geht in Erfüllung”, freute sich die Schauspielerin und Sängerin auf Instagram. Er sei “begeistert”, twitterte Regisseur Marc Webb (46, “The Amazing Spider-Man”).

In einer Mitteilung lobte Webb Zeglers “außergewöhnliche” Stimme, neben “Stärke, Intelligenz und Optimismus”. Der Drehstart ist für 2022 geplant. Zegler, die eine kolumbianische Mutter hat, ist Hollywoods neue Nachwuchshoffnung. 2019 hatte Steven Spielberg der damals 17-jährigen Schülerin die Hauptrolle der Maria in seinem “West Side Story”-Remake gegeben. Ihr Filmdebüt soll Ende des Jahres in die Kinos kommen. Sie hat auch schon den Zuschlag für eine Rolle in dem Superheldenspektakel “Shazam! Fury of the Gods”.

Disney plant seit 2016 eine Realverfilmung von “Snow White” nach dem Märchenklassiker der Gebrüder Grimm um das schöne Schneewittchen, eine böse Stiefmutter und hilfsbereite Zwerge. 1937 hatte das Studio mit “Schneewittchen und die sieben Zwerge” seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm herausgebracht. Neben “Snow White” hat Disney weitere Live-Action-Filme angekündigt, darunter “Arielle, die Meerjungfrau”, “Pinocchio” und “Lilo & Stitch”.