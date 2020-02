Belgiens König lädt Gleichaltrige zu Geburtstagsparty ein

Mit 100 exakt gleichaltrigen Belgiern will deren König Philippe in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern. “60 werden ist etwas Besonderes”, heißt es auf dem Facebook-Profil des belgischen Königshauses. Deshalb lade der König aus diesem Anlass 100 Mitbürgerinnen und Mitbürger, die am selben Tag wie er geboren wurden, zur gemeinsamen Feier auf sein Schloss in Laeken ein.

Philippe wurde am 15. April 1960 geboren. Die Party soll aber erst einen Monat später, am 16. Mai, stattfinden. Grund dafür sei die traditionelle Öffnung der königlichen Gewächshäuser im Schlosspark für das große Publikum, die mit der Feier sonst kollidiert hätte, schrieb die flämische Zeitung “De Morgen”.

Belgierinnen und Belgier, die an dem Nachmittag mit König Philippe feiern wollen, können sich per Mail melden. “Die ersten 100 Anmeldungen bekommen eine offizielle Einladung vom König und der Königin”, versprach das Königshaus. Die Eingeladenen dürfen ihre jeweiligen Partner mitbringen.