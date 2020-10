Belgiens neue Prinzessin Delphine traf den König

Die neue belgische Prinzessin Delphine hat erstmals ihren Halbbruder König Philippe getroffen. “Unsere Begegnung war warmherzig”, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung vom Donnerstag. Demnach haben sich die beiden Halbgeschwister bereits am Freitag vergangener Woche in der königlichen Residenz Schloss Laeken getroffen.

“Wir hatten Gelegenheit, uns während eines langen und intensiven Austauschs kennenzulernen, der es uns ermöglichte, über unser jeweiliges Leben und unsere gemeinsamen Interessen zu sprechen”, hieß es. Die Verbindung werde sich nun in “familiärem Rahmen” entwickeln.

Nach jahrelangem Rechtsstreit war Delphine Anfang des Monats durch ein Gerichtsurteil als Tochter des belgischen Ex-Königs Albert II. anerkannt worden. Das Gericht sprach ihr den Titel Prinzessin von Sachsen-Coburg zu. Somit ist sie die Halbschwester von König Philippe. Bisher hatte die 52 Jahre alte Künstlerin den Nachnamen Boel.