Ben Affleck und Matt Damon drehen Film über Michael Jordan

Die Hollywood-Stars Ben Affleck und Matt Damon drehen einen Film darüber, wie Basketball-Legende Michael Jordan zu dem Schuhersteller Nike kam. Wie die Branchenblätter “Variety”, “Deadline” und “The Hollywood Reporter” berichteten, soll Ben Affleck (49) Regie führen und Firmengründer Phil Knight spielen. Matt Damon (51) soll den Film produzieren, mit Affleck das Drehbuch schreiben und in die Rolle von Sonny Vaccaro schlüpfen, der die Zusammenarbeit einfädelte.

Einen Titel und ein Veröffentlichungsdatum für das Projekt gibt es den Berichten zufolge bisher nicht. Für das Filmdrama “Good Will Hunting” (1997) erhielten die Schauspieler einen Oscar für das beste Original-Drehbuch.

Jordan hatte mit Nike in den 80er-Jahren den Schuh entwickelt. Im Jahr 2020 wurde ein Paar “Nike Air Jordan 1S”-Sneaker für 560.000 Dollar (rund 517.000 Euro) versteigert, nach Angaben des Auktionshauses Sotheby’s ein Weltrekord, der im Jahr 2021 von Rapper Kanye West eingestellt wurde. Ein Paar Sneaker, die der Rapper bei der Grammy-Verleihung 2008 trug, wurden für 1,8 Millionen Dollar verkauft. Im Oktober 2021 wurde ein Paar “Nike Air Ships”-Schuhe, die Jordan in seiner ersten Saison in der US-Liga NBA bei einem Spiel trug, für 1,5 Millionen Dollar versteigert.