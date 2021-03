Beyoncé unter den Favoriten bei der Grammy-Verleihung

In New York werden in der Nacht auf Montag die Grammys verliehen. Zu den Favoriten für den begehrten US-Musikpreis gehört R&B-Diva Beyoncé mit neun Nominierungen, gefolgt von Taylor Swift, Dua Lipa und Roddy Ricch mit je sechs Nominierungen. Mit dem während der US-weiten Proteste gegen Rassismus veröffentlichten “Black Parade” kann Beyoncé sich Hoffnungen auf die Auszeichnungen für den besten Song und die beste Platte machen.

Wegen der Corona-Pandemie findet die Grammy-Gala in einer Mischung aus Videoschaltung und Live-Auftritten statt. Geplant sind unter anderem Auftritte von Billy Eilish, Dua Lipa und Taylor Swift.