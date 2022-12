Biden trifft Prinz William in Boston

US-Präsident Joe Biden hat in Boston den britischen Thronfolger Prinz William getroffen. Die beiden kamen am Freitag in der Stadt an der US-Ostküste zu einem Gespräch zusammen. Prinz William ist derzeit mit seiner Frau Kate zu Besuch in Boston wegen der Verleihung seines Earthshot-Preises für innovative Klimaschutz-Projekte.

Damit werden jährlich fünf Projekte ausgezeichnet, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun.