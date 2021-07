Billie Eilish hatte lange Zweifel an ihrem Talent

Trotz großer Erfolge mit ihrem ersten Album hatte die US-Sängerin Billie Eilish nach eigenen Angaben lange starke Zweifel an ihrer Arbeit und ihrem Talent. “Ich fühlte mich immer unter Druck und verängstigt und hatte das Gefühl, nicht genug richtig zu machen oder keine gute Arbeit zu leisten”, sagte die 19-Jährige dem Musikvideo-Dienst Vevo im Rückblick auf ihr früheres Schaffen.

“Ich hatte damals das Gefühl, nicht sonderlich talentiert zu sein und ich fühle mich heute wirklich viel selbstbewusster in meinem Handwerk.” Während sie an ihrem zweiten Album “Happier Than Ever” geschrieben habe, habe sie viel über sich selbst und ihre bisherigen Erlebnisse nachgedacht, so Eilish. Das habe sich “sehr natürlich und gut und befriedigend” angefühlt.

“Happier Than Ever” wird am 30. Juli veröffentlicht. Eilishs erstes Album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” hatte der jungen Amerikanerin sieben Grammys eingebracht.