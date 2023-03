Billy Idol tritt mit Mitgliedern von Sex Pistols auf

Rocksänger Billy Idol (“Rebel Yell”) will im Sommer mit ehemaligen Mitgliedern der legendären britischen Punkband Sex Pistols (“God Save The Queen”) in Deutschland auftreten. Unter dem Bandnamen Generation Sex ist ein Konzert in Berlin geplant. Neben dem 67-jährigen Idol und den Sex-Pistols-Musikern Steve Jones und Paul Cook ist Tony James aus Idols früherer Punkgruppe Generation X dabei.

Unter dem Namen Generation Sex waren sie bereits 2018 schon gemeinsam aufgetreten. Am 7. Juli sei nun das erste und bisher einzige Deutschlandkonzert geplant, kündigte das Concertbüro Zahlmann am Mittwoch an. Auch auf Idols Instagramkanal wurde die Ankündigung geteilt. Das Konzert soll in der Zitadelle Spandau stattfinden.