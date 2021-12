Birgit Schrowange schätzt Partnerschaft auf Augenhöhe

Moderatorin Birgit Schrowange findet eine Partnerschaft auf Augenhöhe “am besten”. Sie habe sich nie von einem Mann abhängig gemacht, sagte die 63-Jährige dem Magazin “Bunte” (Donnerstag). “Ich war sieben Jahre mit einem reichen Mann in einer Fernbeziehung in New York. Hätte ich ihn geheiratet, wäre mein herkömmliches Leben vorbei gewesen. Ich hätte mich und meinen Job für ihn aufgeben müssen.” Mit ihrem jetzigen Partner ist die Moderatorin seit 2017 zusammen.

Nach eigenen Worten möchte sie “auf jeden Fall” bald heiraten. “Ich feiere im April 2023 meinen 65. Geburtstag, bis dahin ist das Fräulein bei mir weg”, sagte sie in einem Interview mit der “Bild”-Zeitung. “Die Silberhochzeit werden wir dann hoffentlich auch noch schaffen”. Mit ihrem Partner Frank Spothelfer (55) ist Schrowange seit 2019 verlobt. “Wir passen einfach zusammen, machen uns das Leben zwischen Mallorca, Köln und der Schweiz so schön wie möglich”, sagte die Moderatorin über ihren Verlobten.

Zwei Jahre nach ihrem Bildschirm-Abschied bei RTL meldet sich Schrowange zurück. Sie startet bei Sat.1 neu durch: “2020 und 2021 waren die beste Zeit, um eine Pause zu machen, durchzuatmen und mich auf mich und meine Lieben zu konzentrieren. Jetzt ist die beste Zeit, um wieder in das Abenteuer Fernsehen einzutauchen”, zitierte der Privatsender die Moderatorin.

In der Sat.1-Reihe “Birgits starke Frauen” porträtiert Schrowange im Frühjahr 2022 bekannte und auch unbekannte Frauen mit besonderen Lebensgeschichten. In der Reportage-Reihe “Wir werden mehr” erzählt sie ebenfalls im Frühjahr Familien-Geschichten. Im Sommer 2022 soll beim selben Sender noch ein drittes Reportage-Format mit ihr folgen.

Senderchef Daniel Rosemann sagte laut Mitteilung: “Es gibt kaum eine glaubwürdigere Botschafterin im deutschen TV, um erwachsene und selbstbewusste Frauen anzusprechen, als Birgit Schrowange. Deswegen passt sie perfekt zum neuen Sat.1.” Im Dezember 2019 hatte sich die TV-Moderatorin nach 25 Jahren von der RTL-Sendung “Extra” verabschiedet.