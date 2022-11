Bisher unveröffentlichte Queen-Songs erscheinen

Vor 33 Jahren veröffentlichten Queen ihr Studioalbum “The Miracle”. Morgen, Freitag, also kurz vor dem Weihnachtsgeschäft erscheint der Klassiker in einer stattlichen Neuauflage mit bisher unveröffentlichten Songs.

Es war eine turbulente Zeit für Queen, als die vier Musiker vor fast genau 35 Jahren mit der Arbeit an ihrem 13. Studioalbum begannen. Am 9. August 1986 hatte die Band zum Abschluss ihrer “Magic Tour” in Knebworth ein gigantisches Konzert vor 120.000 Menschen gespielt, das ihr letztes bleiben sollte. Wenig später wurde bei Sänger Freddie Mercury eine HIV-Infektion diagnostiziert. Nach einer Bandpause kamen Queen im Dezember 1987 wieder zusammen, um “The Miracle” aufzunehmen, das im Mai 1989 erschien. 33 Jahre später gibt es jetzt eine Neuauflage des Albums mit zuvor unveröffentlichten Tracks und viel Material aus dem bandeigenen Archiv.

Mit Evergreens wie “I Want It All”, “The Invisible Man”, “Breakthru” und dem Titelsong zählt “The Miracle”, das in London und Montreux aufgenommen wurde, zu den stärksten Alben von Queen. Unter anderem in Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Schweiz toppten Freddie Mercury, Brian May, John Deacon und Roger Taylor damit die Hitparaden.

Wie üblich bei Queen, ist “The Miracle” kein gewöhnliches Rockalbum, sondern ein vielseitiger Mix aus kräftigem Rock, hochklassigem Pop mit Melodien, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, und vielen genialen Details. In “Rain Must Fall” erklingen latein-amerikanische Rhythmen. “Was It All Worth It” schafft großes Kino für die Ohren – ein Rockepos mit Filmatmosphäre. “Scandal” ist Gitarrist Mays Kritik an der britischen Boulevardpresse, die über Mercurys Gesundheit spekuliert und Mays Ehe-Aus medial ausgeschlachtet hatte. Vier der insgesamt fünf Single-Auskoppelungen wurden vom Wiener Filmproduzentenduo Rudi Dolezal und Hannes Rossacher (DoRo) in teils spektakuläre Videos umgesetzt.

Im Studio herrschte laut May ein konstruktives Miteinander. Die Band hatte zuvor entschieden, dass erstmals bei jedem Song alle Mitglieder als Songwriter gelistet werden, unabhängig davon, wer die Grundidee hatte. “Eine echt wichtige Entscheidung für uns. Wir haben unsere Egos vor der Studiotür gelassen”, erinnert sich May heute. “Und wir haben als echte Band zusammengearbeitet, was nicht immer der Fall gewesen war. Ich wünschte, wir hätten das 15 Jahre früher gemacht.”

Mercurys niederschmetternde Diagnose schweißte die Band zusätzlich zusammen. “Wir hatten auch mit Freddies abbauender Gesundheit zu kämpfen und haben zusammen alles getan, um ihn zu unterstützen”, so May. Da Mercury nicht mehr auf Tournee gehen konnte, investierten Queen im Studio alle Energie in die Produktion des neuen Albums.

Über 30 Songs nahm das Quartett damals auf. Einige landete auf den Folgealben “Innuendo” und “Made In Heaven”, andere verschwanden im Archiv. Bis jetzt. Die umfangreiche “Collector’s Edition” von “The Miracle” ist ein Boxset mit insgesamt fünf CDs. Auf der ersten ist das Originalalbum. Die zweite heißt “The Miracle Sessions” und ist eine Sammlung von Demos – teilweise mit Studiogesprächen – und fünf bisher unveröffentlichten Songs sowie einem erst kürzlich erschienenen Archivfund: “Face It Alone”, eine düstere Ballade, in der sich Mercury vermutlich mit der dramatischen HIV-Diagnose auseinandersetzt. “You feel your soul is burning alive” (“Du hast das Gefühl, deine Seele verbrennt bei lebendigem Leib”), singt er.

“When Love Breaks Up” ist eine Piano-Ballade, die teilweise auf dem fertigen Album in “Breakthru” verarbeitet wurde, das hier ebenfalls in seiner ursprünglichen Form zu hören ist. “I Guess We’re Falling Out” ist ein weiteres Lied, das Queen damals einfach wegwerfen konnten, während andere Künstler wohl froh wären, nur einen Song dieses Kalibers geschrieben zu haben. In “Dog With A Bone” wechseln sich Mercury und Drummer Roger Taylor beim Singen ab. Brian May übernimmt den Leadgesang bei “You Know You Belong To Me” und dem atmosphärischen “Water”. Dass die Songs mit den zehn Tracks, die auf dem Album gelandet sind, nicht ganz mithalten können, ist absolut kein Makel.

Die dritte CD, “Alternative Miracle”, mit B-Seiten, erweiterten Tracks, Live-Mitschnitten aus den 1970er-Jahren und Single-Versionen sollte laut Angaben von Queen eigentlich als Nachklapp zu “The Miracle” erscheinen, wozu es allerdings nie kam. Mit “Stealin'”, “Hang On In There” und dem von Taylor gesungenen “Hijack My Heart” sind einige echte Juwelen dabei. Letzteres hätte mit Mercurys Stimme vermutlich sogar noch besser geklungen.

Die vierte und fünfte CD der Box enthalten die Instrumental- und Backing Tracks sowie Interviews mit allen vier Bandmitgliedern von damals. Das Boxset beinhaltet obendrein das Originalalbum als Vinyl-LP mit der ursprünglich geplanten Song-Reihenfolge (“The Long Lost Original LP Cut”) sowie eine Blu-Ray und eine DVD mit den Musikvideos, mit Interviews und Making-Of-Features. Ein 76-seitiges, reich bebildertes Hardcover-Buch rundet den Box-Inhalt ab.

Aufwendige Neuauflagen populärer Albenklassiker sind in Zeiten, in denen die Verkaufszahlen für physische Medien schwinden, noch immer ein einträgliches Geschäft für Bands und Musikverlage. Die Fans müssen dafür oft tief in die Tasche greifen. Das Boxset “The Miracle – Super Deluxe Collector’s Edition” ist im Queen-Onlinestore mit rund 165 Euro ausgepreist. Die noch luxuriösere Version mit einem “Replica Press Pack” knapp an der 200-Euro-Grenze ist schon vor Erscheinen ausverkauft.

Wem das zu viel Geld ist, kann auf die sehr viel schlankere “Deluxe Edition” zurückgreifen, die für ca. 20 Euro zu haben ist. Sie besteht aus dem remasterten Originalalbum und einer zweiten CD mit 16 Tracks, die immerhin eine kleine Auswahl dessen beinhaltet, was es in der großen Box zu entdecken gibt. Wohl keine wirkliche Alternative für hartgesottene Fans und alle, die sich denken: “I Want It All.”

(S E R V I C E -https://queenonline.com)