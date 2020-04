Bob Geldof will sich vom Virus nicht einschüchtern lassen

Mit seinen 68 Jahren zählt der Rockmusiker Bob Geldof zur Corona-Risikogruppe – Angst vor dem Virus hat er aber nicht. “Es wäre okay für mich, würde das Leben hier enden”, sagte Geldof den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Samstag. “Ich lebte ein volles Leben. Ich bin in extremer Art und Weise lebendig.” Für ihn wäre es nun “okay zu sagen: Thank you very much. Good bye.”

Trotz der Krise blicke er aber optimistisch in die Zukunft: “Wir befinden uns in keiner hoffnungslosen Lage”, sagte der irische Musiker. “Wir wissen, dass die allermeisten Menschen das Virus überleben. Jeder Tote ist einer zu viel, aber die Welt wird hoffentlich noch einmal davonkommen.”

Dass sich die Menschen durch die Krise verändern werden, glaubt Geldof allerdings nicht. Die Krise werde nach ihrem Ende schnell wieder vergessen werden: “Wir werden uns sofort wieder auf die Selbstbelohnung konzentrieren. Das ist unser großer Antrieb.”