Bollywood-Star Amitabh Bachchan bei Dreharbeiten verletzt

Bollywood-Superstar Amitabh Bachchan hat sich bei Dreharbeiten eines Science-Fiction-Films Verletzungen im Brustbereich zugezogen. “Ja, schmerzhaft … bei Bewegung und Atmung”, schrieb der 80-jährige Schauspieler in seinem Blog. “Wird einige Wochen dauern, sagen sie, bevor es etwas Normalisierung gibt.” Nach einem Besuch im Krankenhaus in der Stadt Hyderabad sei er nach Hause in die Bollywood-Metropole Mumbai geflogen worden, wo er sich ausruhe.

Die Dreharbeiten des Films “Project K” seien nun vorerst verschoben worden. Er müsse jetzt viel liegen, brauche Schmerzmittel, schrieb Bachchan, der auch “Big B” genannt wird, in rund 200 Filmen mitgewirkt hat und einer der beliebtesten Schauspieler Indiens ist. Darüber hinaus ist er Produzent, war jahrelang als Politiker tätig und moderierte zeitweise die indische Ausgabe der Sendung “Wer wird Millionär?”

Bachchan schrieb auch, dass er nun Fans, die seit Jahrzehnten immer am Sonntag zu seinem Haus kommen, nicht wie üblich treffen könne. Zuletzt schrieb er noch: “Alles andere ist gut.”