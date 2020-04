Bollywood-Star Irrfan Khan mit 53 Jahren gestorben

Der mit Kino-Hits wie “Slumdog Millionaire” und “Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger” international bekannt gewordene indische Schauspieler Irrfan Khan ist tot. Khan starb an Komplikationen nach einer Infektion des Dickdarms infolge einer Krebserkrankung. Das teilte das Krankenhaus in Mumbai mit, wohin der Schauspieler gebracht worden war. Er wurde 53 Jahre alt.

Khan habe “bis zum Ende gekämpft und jeden in seinem Umfeld inspiriert”, erklärte sein Sprecher am Mittwoch. Bei dem Schauspieler war 2018 ein Tumor diagnostiziert worden. Er ließ sich länger in London behandeln, kehrte jedoch im vergangenen Jahr zurück zur Arbeit.

Khan galt als einer der besten indischen Schauspieler und war bekannt dafür, mit einem Zucken seiner Augenbrauen oder einer Augenbewegung ein breites Spektrum an Emotionen zu zeigen.

Zahlreiche Fans und Kollegen betrauerten Khans Tod in den sozialen Medien. “Du hast so viele von uns inspiriert”, schrieb etwa Schauspielerin Priyanka Chopra auf Twitter. Bollywood-Größe Amitabh Bachchan twitterte: “Er hat uns zu früh verlassen. Er hinterlässt eine große Lücke”.

Nach dem Besuch der Schauspielschule spielte Khan in fast einhundert Filmen mit, darunter neben Bollywoodstreifen auch viele Hollywood-Erfolge wie “The Amazing Spider Man” oder “Inferno” mit Tom Hanks. In “Slumdog Millionär” spielte er einen pragmatischen Polizisten, in “Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger” verkörperte er den erwachsenen Piscine “Pi” Molitor Patel.