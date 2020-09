Bollywoodstar Akshay Kumar trinkt jeden Tag Kuh-Urin

Kumar glaubt an die therapeutische Wirkung des Urins

Bollywoodstar Akshay Kumar trinkt nach eigenen Angaben jeden Tag Kuh-Urin, dem von vielen Indern therapeutische Wirkung zugeschrieben wird. “Ich trinke jeden Tag aus ayurvedischen Gründen Kuh-Urin”, erklärte der 53-Jährige. Viele Hindus glauben, dass Kuh-Urin unter anderem gegen das Coronavirus hilft, wofür es aber keinerlei wissenschaftliche Beweise gibt.

Kumar äußerte sich im Rahmen eines Werbetermins für seinen Auftritt in einer Show, in der er unter anderem Tee aus Elefantendung trinkt. Er habe dabei keinerlei Angst gehabt, erklärte er. “Ich war zu aufgeregt, um besorgt zu sein. Ich trinke jeden Tag aus ayurvedischen Gründen Kuh-Urin, also war es kein Problem.”

Kumar gilt als glühender Anhänger von Indiens Premierminister Narendra Modi. Dessen Regierung hat mehrere Millionen Dollar für die Forschung über den möglichen Nutzen von Kuh-Urin und Kuhmist unter anderem im Kampf gegen Diabetes und Krebs bereitgestellt. Bisher hat aber keine einzige Studie eine vorbeugende oder therapeutische Wirkung nachgewiesen.