Bond-Star Craig und 007 haben nun dieselbe Königshausehre

Gestatten, Companion of the Order of St. Michael and St. George

Traditionell ehrt das britische Königshaus zum neuen Jahr in den “New Year Honours” Hunderte mit Orden und Auszeichnungen. Darunter sind auch immer Prominente. Zum Abschied seiner Rolle als James Bond zieht Darsteller Daniel Craig (53) nun auch im echten Leben mit der Filmfigur gleich. Der Palast machte den Filmstar, der in diesem Jahr in “Keine Zeit zum Sterben” zum letzten Mal als Agent 007 im Kino zu sehen war, zum Companion of the Order of St. Michael and St. George.

Das teilte der Buckingham-Palast am Freitagabend mit. Dieselbe Ehre, die oft Diplomaten zuteil wird, hält auch der fiktive Bond in den Büchern von Ian Fleming (1908-1964) und den Filmen.

Craig war nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan der sechste offizielle Bond-Schauspieler. Bei der Zahl der Filme liegt er mit fünf Kinostreifen hinter Moore (1927-2017) und Connery (1930-2020).