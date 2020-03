Boygroup BTS verschob Nordamerika-Konzerte

Die international gefeierte südkoreanische Boygroup BTS hat wegen der Coronavirus-Pandemie auch ihre geplante Konzertreihe in Nordamerika auf unbestimmte Zeit verschoben. Die “Map of the Soul Tour” für Nordamerika vom 25. April bis zum 6. Juni wird auf einen späteren Termin verlegt, wie die Agentur der siebenköpfigen Gruppe, Big Hit Entertainment, am Freitag mitteilte.

Die Tickets für die Auftritte in mehreren Städten der USA und in Toronto behielten ihre Gültigkeit. BTS hatten bereits Ende Februar den für Mitte April geplanten Auftakt der Welttournee in Seoul verschoben. Über die Europa-Termine im Juli wurde zunächst nichts weiter angekündigt.

Die 2013 gegründete Gruppe BTS gilt mittlerweile als erfolgreichstes Produkt des koreanischen Pop (K-Pop). Ende Februar stand mit der Boygroup dank ihres neuen Albums “Map Of The Soul: 7” erstmals eine asiatische Pop-Band an der Spitze der deutschen Album-Charts.