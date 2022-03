Brad Pitt als Auftragskiller im Nahverkehr

Oscar-Preisträger Brad Pitt zeigt sich von seiner schlagkräftigen Seite. Im ersten Trailer für den Actionthriller “Bullet Train” wirbelt der Hollywoodstar mit Fäusten, Pistolen und Messern um sich. Pitt spielt einen Auftragskiller, der seinen Job satthat. Seine Chefin (Sandra Bullock) verspricht ihm einen “leichten” Job. An Bord eines Schnellzugs in Japan soll er eine Aktentasche sicherstellen. Doch vier weitere Killer sind hinter dem mysteriösen Koffer her.

David Leitch (“Atomic Blonde”) führt für das Sony Studio Regie. Vorlage ist der japanische Bestseller “Maria Beetle” von Autor Kotaro Isaka. “Bullet Train” soll Mitte Juli in die Kinos kommen.