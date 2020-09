Bradley Cooper dreht Bernstein-Film mit Carey Mulligan

Hollywood-Star Bradley Cooper (45, “A Star is Born”) holt für seinen Film über den legendären Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) die britische Schauspielerin Carey Mulligan (“Der große Gatsby”, “Drive”) an Bord. Die 35-Jährige soll in “Maestro” die weibliche Hauptrolle als Bernsteins Ehefrau Felicia Montealegre spielen, wie das Kinoportal “Deadline.com” berichtete.

Sie seien von der Besetzung “absolut begeistert”, sagte Tochter Jamie Bernstein im Namen der drei Geschwister aus der Ehe von Montealegre und Bernstein in einer Mitteilung. “Carey wird bestimmt Felicias einzigartige Mischung aus Witz, Wärme, eleganter Schönheit und emotionaler Tiefe verkörpern”.

Im Jänner war bekannt geworden, dass Cooper sein Regieprojekt beim Streamingdienst Netflix unterbringen wird. Neben Cooper, der auch die Hauptrolle spielt, sind als Produzenten unter anderem Martin Scorsese, Steven Spielberg und “Joker”-Regisseur Todd Phillips an Bord. Der Dreh ist für 2021 geplant.

Der Film soll mehr als 30 Jahre von Bernsteins bewegtem Leben zeigen, vor allem seine Ehe mit der aus Chile stammenden Schauspielerin Felicia Montealegre (1922 – 1978). Zusammen mit dem Oscar-prämierten Autor Josh Singer (“Spotlight”) liefert Cooper auch das Drehbuch für das Biopic. Der Schauspieler hatte 2018 mit dem gefeierte Liebesdrama “A Star is Born” sein Regiedebüt gegeben.

Bernstein, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer, wurde in den USA zum populärsten Dirigenten und Komponisten des späten 20. Jahrhunderts. Der Durchbruch kam 1943, als er mit 25 Jahren als Ersatz-Dirigent bei einem Konzert der New Yorker Philharmonie einsprang. Besonders mit dem verfilmten Musical “West Side Story” (1957) erreichte Bernstein Weltruhm.