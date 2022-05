Britney Spears: Hochzeitstermin steht fest, Schleier auch

US-Popsängerin Britney Spears (“Baby One More Time”) und ihr Verlobter Sam Asghari (28) haben nach eigenen Angaben ihren Hochzeitstermin festgelegt. “Unser Leben ist im Moment ein echtes Märchen. Einen schönen Muttertag für dich, meine künftige Königin”, schrieb Asghari am Sonntag (Ortszeit) in einer Instagram-Story. “Außerdem haben wir den großen Tag terminiert. Aber den wird niemand erfahren bis zum Tag danach.”

Auf einem dazu geposteten Bild hält die 40-Jährige ihren Verlobungsring vor die Kamera. Die Sängerin selbst gewährte derweil bei Instagram einen Blick in die Hochzeitsvorbereitungen. Sie postete ein Foto, auf dem ihren Angaben zufolge eine Katze namens Wendy und der Schleier ihres Brautkleides zu sehen sind.

Für Spears wird es die dritte Hochzeit. Die Sängerin war 2004 mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet, allerdings nur für 55 Stunden. Die Ehe wurde annulliert. 2004 heiratete sie ihren damaligen Tänzer Kevin Federline. Mit ihm hat sie zwei Söhne, Sean Preston (16) und Jayden James (15). Das Paar trennte sich 2007.

Spears und Asghari hatten sich 2016 am Set ihres Musikvideos “Slumber Party” kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Im September 2021 verlobte sich das Paar. Erst im April gab Spears bekannt, schwanger zu sein. Für den Fitnesstrainer ist es die Papa-Premiere.