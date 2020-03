Brooklyn Beckham feiert seinen 21. Geburtstag

Seine Taufpaten sind Elton John und Elizabeth Hurley, seine Eltern Victoria und David Beckham – wie findet man da seinen eigenen Weg? Brooklyn Beckham versucht es und hat sich dabei schon früh als talentierter junger Mann auf vielen Gebieten bewiesen.

“Er hat meine Nase und Davids Oberschenkel, besser hätte es nicht kommen können”, freute sich Victoria Beckham, die damals noch Adams hieß, bei der Geburt ihres ersten Sohnes, dem ein gutes Aussehen und sportliches Talent mit in die Wiege gelegt wurde.

Wie seine beiden Brüder Romeo und Cruz, so hat sich auch Brooklyn Beckham, der am Mittwoch 21 Jahre alt wird, als begabter Fußballspieler erwiesen. Er kickte in den Jugendmannschaften von Los Angeles Galaxy, Paris Saint-Germain und Arsenal FC – diesen Weg ist der Mittelfeldspieler aber nicht weitergegangen.

Seinen ersten Job als Model bekam er mit 15 Jahren und hat seitdem etliche Shootings hinter sich gebracht. Aber auch hinter der Kamera fühlt er sich wohl. Für Burberry gestaltete er eine Kampagne als Fotograf, er arbeitete für die “Vogue” und war Assistent des britischen Modefotografen Nick Knight. Seine erste Kamera bekam er als 15-Jähriger von seinem Dad. Und das erste Foto, das er damit geschossen hat, war ein Porträt seiner Eltern.

“Brooklyn hat ein wirklich großartiges Auge für das Bild, und Instagram funktioniert für ihn hervorragend als Plattform zur Präsentation seiner Arbeit”, sagte der Designer Christopher Bailey, der bis 2018 Chief Creative Officer bei Burberry war.

Fast zwölf Millionen Follower hat Brooklyn inzwischen auf Instagram, wo er immer wieder seine Familie feiert. Die Bande müssen sehr, sehr eng sein, denn die Namen seiner Geschwister Romeo, Cruz und Harper hat er sich gerade auf die Hand tätowieren lassen. Seine Mutter ehrt er übrigens mit dem Schriftzug “mama’s boy”. Mehr als 40 Tattoos soll Brooklyn inzwischen haben, der die Freude an der Körperkunst ganz offensichtlich von seinem Vater David geerbt hat.

Vielleicht kommt demnächst ein neues Tattoo dazu. Zuletzt stand auf Instagram vor allem seine neue Freundin, die amerikanische Schauspielerin Nicola Peltz (25, “Transformers”), im Mittelpunkt. “Ich verspreche, mich immer um dich zu kümmern und dich von ganzem Herzen zu lieben”, schrieb Brooklyn Beckham kürzlich.