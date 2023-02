Bruder von US-Fernsehstar Hayden Panettiere gestorben

Der jüngere Bruder von US-Schauspielerin Hayden Panettiere (33), Jansen Panettiere, ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Die Todesursache sei zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, teilte die Sprecherin der Schauspielerin mit. Die Ermittlungen liefen. Laut “TMZ.com” war Jansen Panettiere am Sonntag in seiner New Yorker Wohnung leblos aufgefunden worden.

Der fünf Jahre jüngere Bruder der “Scream 4”-Darstellerin war als Künstler, Synchronsprecher (“Ice Age 2”) und zeitweise ebenfalls als Schauspieler tätig. Er hatte kleinere Auftritte in TV-Serien wie “Alle hassen Chris” (2006) oder “The Walking Dead” (2019). Hayden Panettiere, die mit ihrem Ex-Verlobten, dem früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, eine Tochter hat, ist aus Filmen und TV-Serien wie “Scream 4”, “Heroes” und “Nashville” bekannt.