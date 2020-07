Bündchen wünscht sich zum Geburtstag Bäume in Amazonien

Die Corona-Pandemie hat die Geburtstagspläne von Supermodel Gisele Bündchen durchkreuzt, die am Montag 40 Jahre alt geworden ist. “Ich wollte in das Amazonas-Gebiet”, erzählte die Brasilianerin mit deutschen Wurzeln dem brasilianischen Sender “TV Globo” in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. “Ich hatte mir schon alles zurechtgelegt, einen Baum zu pflanzen, meine Kinder mitzunehmen.”

Nun will Bündchen 2021 Tausende Setzlinge im brasilianischen Amazonas-Becken pflanzen, wie sie erzählte. “Alle wollten mir zum 40. Geburtstag etwas schenken. Da habe ich gesagt: Das einzige Geschenk, das ihr mir machen könnt, ist: helfen, Bäume zu pflanzen.” So sei die Idee für die Plattform “Viva a Viva” entstanden, auf der für die Bäume gespendet werden kann.