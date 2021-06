Camilla “abhängig” von Ballett-Stunden

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, Herzogin Camilla, hat sich während der Corona-Pandemie mit Ballett fit gehalten. Das sagte die 73-Jährige am Mittwoch beim Besuch einer Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum der Royal Academy of Dance im Victoria and Albert Museum (V&A) in London.

Sie habe sich einer Seniorengruppe namens Silver Swans (silberne Schwäne) angeschlossen, erzählte Camilla. “Ich bin davon völlig abhängig geworden. Ich liebe es … wir stolpern da durch die Gegend”, so die Herzogin.