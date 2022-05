Camilla kauft Queen-Gedenktasse

Queen-Schwiegertochter Herzogin Camilla (74) hat sich als Sammlerin royaler Andenken geoutet. Beim Besuch eines Wohltätigkeitsladens erstand die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles für 1,50 Pfund (1,80 Euro) eine Tasse, die an das Silberne Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. 1977. erinnert. “Ich habe eine ganze Sammlung, ob Sie es glauben oder nicht”, sagte Camilla am Dienstag in dem Geschäft im Ort Mossley bei Manchester.

Bei einem Rundgang zeigte sie sich begeistert über die Schnäppchen, deren Erlöse Emmaus UK zugutekommen. Die Herzogin ist Schirmherrin der Organisation, die Obdachlose unterstützt.