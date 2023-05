Cannes: Glazer fordert eigene Kategorie für Sandra Hüller

Der britische Regisseur Jonathan Glazer hat die Hauptdarstellerin seines in Cannes ausgezeichneten Films gelobt. Sandra Hüller spielt in “The Zone of Interest” die Frau eines KZ-Kommandanten. Die 45-jährige Hüller war auch im Film “Anatomy of a Fall” von Justine Triet zu sehen, der die Goldene Palme gewann. Ihre Leistung in beiden Filmen sei außergewöhnlich, sagte Glazer in der Nacht zu Sonntag. “Sie sollten eine eigene Kategorie für Sandra Hüller erfinden.”

Glazer gewann in Cannes den Großen Preis der Jury. Für Sandra Hüller selbst gab es hingegen keinen Preis. Die Auszeichnung für die beste Darstellerin ging an die Türkin Merve Dizdar, die in “About Dry Grasses” von Nuri Bilge Ceylan eine Lehrerin verkörpert.