Cannes: Nanni Moretti sucht die strahlende Zukunft

Witz und Nostalgie, Humor und Gefühle: In seiner neuen Komödie “Il sol dell’avvenire” (Auf in eine strahlende Zukunft!) vermischt Nanni Moretti alle Elemente, für die er zum Publikumsliebling geworden ist. Politik, Psychoanalyse, Selbstironie und witzige Bemerkungen machen aus dem Film ein autobiografisches und emotionales Werk voller Schönheit und existenzieller Reife. Der Film feiert beim Festival von Cannes (16. bis 27. Mai) Premiere.

Wie so oft ist Moretti in diesem Film Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller. Der Römer übernimmt die Rolle des Filmemachers Giovanni, der sich auf den Beginn der Dreharbeiten zu einem politischen Film über die italienischen Kommunisten und die ungarische Revolution 1956 vorbereitet, aber mit einer Reihe nerviger Probleme konfrontiert ist: Seine Ehe steckt in einer Krise, sein Co-Produzent, der vom Franzosen Mathieu Amalric gespielt wird, steht kurz vor dem Bankrott und die Filmwelt verändert sich rasant und nicht wie er es sich wünscht.

Während der Dreharbeiten kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Filmemacher und einer Darstellerin, die in dem Politstreifen eher einen Liebesfilm sieht. Gleichzeitig macht der Erfolg von Streaminganbietern wie Netflix der traditionellen Filmwirtschaft zu schaffen. Bald hat der Perfektionist Giovanni das Gefühl, dass sich alles gegen ihn verschworen hat. Sprichwörtlich auf dem Drahtseil balancierend, muss er seine Vorgehensweise neu überdenken, wenn er auch zukünftig im Geschäft bleiben möchte. Um die strahlende Zukunft, um die sich die italienischen Kommunisten in seinem Politfilm geht, muss Giovanni mit Händen und Füßen kämpfen.

Morettis Talent, Komödie und Drama zu kombinieren, sowie die Leistungen der Schauspieler machen aus “Il sol del’ avvenire” ein fesselndes Werk, in dem der Regisseur die wichtigsten Aspekte seiner Filmografie zusammenfasst: Seine Manien, den Sarkasmus, die Vorliebe für italienische Lieder, die komplizierten Beziehungen, Überlegungen zum Kommunismus und das Interesse für die Psychoanalyse. An Morettis Seite steht die Schauspielerin Margherita Buy, Protagonistin mehrerer seiner Filme. Sie übernimmt die Rolle von Morettis Frau Paola, die sich nach 40 Jahren von ihrem verschlossenen Mann trennen und endlich selbst einen Film produzieren will.

Wie in den meisten Werken Morettis kommt es auch in “Il sol dell’avvenire” zu einer Durchmischung fiktiver und autobiografischer Elemente. Tragend für den Film, der seit wenigen Tagen in den italienischen Kinosälen läuft, sind dabei immer wieder komische Situationen, die Giovanni erlebt oder selbst herbeiführt. Der Protagonist fährt nicht mehr mit der Vespa durch Rom wie in seinem Kultfilm “Liebes Tagebuch”, sondern testet kühn einen E-Tretroller. Der Film ist wie immer auch eine Hommage an Morettis Heimatstadt Rom und an die Zirkuswelt. Dabei ist der Einfluss von Federico Fellinis Meisterwerk “8 1/2” evident.

Spektakulär ist die letzte Szene, in der Moretti auf dem archäologischem Gelände der Kaiserlichen Foren beim Kolosseum die Zirkusleute, die an seinem Politfilm beteiligt sind, und drei Elefanten vorbeiziehen lässt. Dabei defilieren auch viele Schauspieler, die an Morettis bekanntesten Filmen seiner Karriere teilgenommen haben.

Mit “Il sol dell’avvenire” hofft Moretti beim Festival von Cannes auf die Goldene Palme, die er bereits 2001 mit dem Film “Das Zimmer des Sohnes” gewonnen hatte. An der Croisette hatte der Regisseur zuletzt 2021 seinen Film “Drei Etagen” (“Tre piani”) vorgestellt. Dabei hatte Moretti erstmals kein eigenes Drehbuch verfilmt. Vorlage für den Streifen war der Roman “Über Uns” des israelischen Schriftstellers Eshkol Nevo.