Cardi B moderiert “American Music Awards”

Cardi B wird am 21. November in Los Angeles im Einsatz sein

US-Rapperin Cardi B wird die Verleihung der diesjährigen “American Music Awards” moderieren. “Wir wollen mit Cardi feiern, also baten wir sie, unsere Moderatorin zu werden, und sie sagte ja!”, teilte der Sender ABC am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Die 29-Jährige postete ebenfalls eine Ankündigung auf Twitter. Sie sei “so stolz”, schrieb die Musikerin. Die Gala findet am 21. November in Los Angeles statt.

Cardi B geht selbst auch ins Rennen um die Trophäen. Sie ist als beste Hip-Hop-Künstlerin sowie mit dem Song “Up” für den besten Hip-Hop-Song und das beste Video nominiert. In der Top-Sparte “Künstler des Jahres” treten Olivia Rodrigo, The Weeknd, Ariana Grande, BTS, Drake und Taylor Swift an.

Die Auszeichnungen werden seit 1973 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.