Carla Bruni macht vergangene Brustkrebserkrankung öffentlich

Jedes Jahr am gleichen Datum geht sie zur Mammografie

Frankreichs ehemalige Präsidentengattin und Sängerin Carla Bruni hat eine frühere Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. In einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video hielt Bruni ein Schild mit der Aufschrift: “Vor vier Jahren wurde Brustkrebs bei mir diagnostiziert”. Sie habe eine Operation, Bestrahlungs- und Hormontherapie durchlaufen. “Aber ich hatte Glück: Mein Krebs war noch nicht aggressiv”, so die 55-jährige Frau von Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy.

Bruni schilderte in dem Video, jedes Jahr am gleichen Datum eine Mammografie vornehmen zu lassen. “Wenn ich das nicht jedes Jahr gemacht hätte, hätte ich heute keine linke Brust mehr.” Sie forderte dazu auf: “Macht jedes Jahr eure Mammografie!”. Bruni erzählte, lange gezögert zu haben, über den Krebs zu sprechen. Sie wolle mit dem auf Französisch, Englisch und Italienisch verfassten Post keine Details zu ihrer Gesundheit preisgeben, sondern eine Botschaft aussenden.