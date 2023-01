Caroline Athanasiadis gibt in Buch humorvolle Lebenstipps

“Kernölamazone”, Solo-Kabarettistin, Dancing Star und jetzt auch noch Buchautorin: Caroline Athanasiadis kann mit ihren vielen Aktivitäten durchaus als “Tausendsassa” bezeichnet werden. Zweifache Mutter ist sie übrigens auch noch. Kann man das alles überhaupt unter einen Hut bringen? Und wenn ja, wie? Genau dieser Thematik hat sich die gebürtige Wienerin in ihrem gemeinsam mit Michaela Riedl-Schlosser verfassten Buch “Heute hab ich nichts zu tun, außer…” angenommen.

Schon der Titel des von Soledad Goscinski lebhaft illustrierten und jüngst im ueberreuter-Verlag erschienenen Werks nimmt es ja vorweg: Eigentlich hat man nichts zu tun, außer… ja, und dieses “außer” ist letztlich doch sehr umfangreich und lässt vieles unerledigt liegen, das sich schließlich zu einem großen Haufen an “To Dos” auftürmt. “Caros” Buch richtet sich somit an alle, die genau dieses Gefühl kennen – und will diesen Menschen, vor allem Frauen, auf humorvolle Weise Mut machen.

Konsequenterweise sind die Titel der einzelnen Kapitel identisch mit den vielen “außer”, die es tagtäglich zu tun gilt. “…Beziehungsgespräche zu führen” etwa oder “mit einem Popo auf drei Kirtagen zu sein”. Auch “mit anderen Müttern zu sprechen” kann so eine kapitelfüllende Angelegenheit sein, ebenso “an der Tür des Kindes zu lauschen”, “mir blöde Ratschläge anhören zu müssen” oder ganz generell “meine Woche zu planen”.

Was die Kabarettistin allen, vor allem aber allen arbeitenden Müttern, mit auf den Weg geben will, ist das Bewusstsein, dass man bei weitem nicht allein ist, wenn man ständig das Gefühl hat, mit den Anforderungen des Alltags überfordert zu sein oder für vieles schlicht nicht die Zeit zu haben. “Ein Tag müsste mindestens 48 Stunden haben, damit sich fünf Stunden Schlaf, eine halbe Stunde Nahrungsaufnahme und fünf Minuten nur vor sich hin starren ausgehen”, umreißt Caro, die “Schlaf” und “in Ruhe essen” als ihre aktuell größten Träume bezeichnet, im Vorwort diese Gefühlslage.

Eine Gefühlslage, an der man eben nicht selbst schuld ist, sondern die vor allem der gesellschaftlichen Zuschreibung der Geschlechterrollen geschuldet ist, die immer noch viele unausgesprochene Erwartungen an Frauen bei geringer Dankbarkeit für die Erfüllung derselben bereithält. Fazit: “Es ist in Ordnung, nicht perfekt zu sein. Es ist auch ganz normal, dazwischen durchzudrehen und nicht mehr weiterzuwissen.” Somit ist das Buch der “Kernölamazone” kein bloßer Ratgeber, sondern vor allem Mutmacher und Seelentröster – mit stark humorvoller und autobiografischer Note.

(S E R V I C E – Caroline Athanasiadis, Michaela Riedl-Schlosser: “Heute hab ich nichts zu tun, außer…”, ueberreuter, 160 Seiten, 25,00 Euro)