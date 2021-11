Channing Tatum in “Magic Mike 3” erneut als Film-Stripper

Die erfolgreiche Stripper-Filmstory um “Magic Mike” mit Schauspieler Channing Tatum (41) wird fortgesetzt. Mike Lane komme zurück, schrieb Tatum am Montag auf Twitter. Dazu stellte er ein Foto von dem Drehbuch mit dem Titel “Magic Mike’s Last Dance”, geschrieben von Reid Carolin unter der Regie von Steven Soderbergh. Oscar-Preisträger Soderbergh hatte 2012 die Stripper-Komödie “Magic Mike” in die Kinos gebracht.

Die Fortsetzung “Magic Mike XXL” (2015) wurde von Gregory Jacobs inszeniert. Der dritte Teil soll 2022 bei HBO Max erscheinen. Tatum, der seine Karriere als Tänzer und Model begann, arbeitete zeitweise auch als Stripper in Florida. Über den Inhalt der geplanten Fortsetzung wurde zunächst nichts bekannt. Nach dem Kinoerfolg schuf der US-Schauspieler unter dem Namen “Magic Mike” auch Tanzshows in Australien, London und Berlin.