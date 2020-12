Charles, Camilla und Bond-Stars lesen Gedicht für Künstler

Zur Unterstützung von Künstlern in der Coronakrise haben Prinz Charles (72), seine Frau Camilla (73) sowie mehrere internationale Filmstars ein bekanntes Gedicht aufgenommen. Unter anderem beteiligten sich die “James Bond”-Schauspieler Judi Dench und Daniel Craig. Charles las den ersten Vers des Gedichts “Als der Nikolaus kam” (“‘Twas The Night Before Christmas”) von Clement Clarke Moore.

Der britische Thronfolger ist Schirmherr des Actors’ Benevolent Fund, der notleidende Künstler unterstützt. Normalerweise helfe der Fonds älteren Schauspielern und Künstlern. In diesem Jahr hätten aber auch viele jüngere Kollegen Hilfe nötig gehabt. Wegen der Pandemie mussten zahlreiche Vorstellungen, Ausstellungen und andere Projekte abgesagt werden. Das Video soll an diesem Donnerstagabend veröffentlicht werden.