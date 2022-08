Charlotte Gainsbourg und Rebel Wilson beim Zurich Festival

Die französisch-britische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg erhält am 18. Zurich Film Festival (ZFF) ein Goldenes Auge für ihre Karriere. Mit der australischen Schauspielerin Rebel Wilson wird sie außerdem ihren neuen Film “The Almond and the Seahorse” vorstellen. Im Regiedebüt von Drehbuchautor und Schauspieler Celyn Jones spielen die beiden eine Archäologin und eine Architektin, die durch eine dramatische Hirnverletzung von den Menschen, die sie lieben, entfernt wurden.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Kaite O’Reilly (2008). Seit fast 40 Jahren ist Charlotte Gainsbourg, die Tochter von Serge Gainsbourg und Jane Birkin, als Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin erfolgreich. Sie debütierte als 13-Jährige in “Paroles et Musique” von Élie Chouraquis, drehte seither mit Regisseuren wie Lars von Trier, Alejandro González Iñarritu, Todd Haynes, Agnès Varda, Wim Wenders oder Yvan Attal und veröffentlichte fünf Studioalben. Gainsbourg wird das Goldene Auge für ihre Karriere und ihre Vielseitigkeit am 26. September persönlich entgegennehmen und ihren Film präsentieren. Das 18. Zurich Film Festival dauert vom 22. September bis 2. Oktober.

