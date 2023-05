Cher zum 77. Geburtstag: “Wann werde ich mich alt fühlen?”

Anlässlich ihres 77. Geburtstages hat US-Sängerin Cher über ihr Alter sinniert. “Ich höre immer wieder diese Zahlen, aber ich kann sie ehrlich gesagt nicht verstehen”, schrieb die Musikerin am Wochenende auf Twitter. An ihre Fans gewandt fragte die Pop-Ikone in ihrem Geburtstagspost: “Wann werde ich mich alt fühlen?” Anschließend bedankte sie sich für die Unterstützung.

Die Musikerin, die am Samstag ihren Geburtstag feierte, ist für Hits wie “Believe” oder “Strong Enough” bekannt. Auch mit 77 Jahren will sie weiter Musik machen. Im März kündigte sie in einem Interview mit E! News zwei neue Alben an.