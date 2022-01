Chris Evans mit Dwayne Johnson in “Red One”-Weihnachtsfilm

Superhelden-Darsteller Chris Evans (40) und Action-Star Dwayne Johnson (49, “Fast & Furious 8”) lassen sich zusammen auf ein weihnachtliches Projekt ein. Evans, der unter anderem in der “Avengers”-Reihe als “Captain America” Furore machte, wird an der Seite von Johnson in dem geplanten “Red One”-Film mitspielen. Amazon Studios gab das Casting am Montag bekannt. Johnson ist mit seiner Produktionsfirma Seven Bucks und als Hauptdarsteller bereits seit vorigem Jahr an Bord.

Das Projekt wird als weltumspannende Action- und Abenteuer-Komödie beschrieben, Details über die Charaktere wurden nicht bekannt. Der Film soll Weihnachten 2023 herauskommen. “Fast & Furious”-Autor Chris Morgan liefert das Skript. Regie führt Jake Kasdan, der mit Johnson zuletzt das Fantasy-Abenteuer “Jumanji: The Next Level” (2019) auf die Leinwand brachte.