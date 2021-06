Chris Hemsworth: “Thor: Love and Thunder” fertig gedreht

Hemsworth schlüpfte wieder in seine Paraderolle

“Thor”-Darsteller Chris Hemsworth (37) hat das Ende der Dreharbeiten von “Thor: Love and Thunder” mit einem “super entspannten” Foto bekanntgegeben. Der australische Star postete am Dienstag auf Instagram ein Bild, auf dem er neben Regisseur Taika Waititi in einem Muskel-Shirt mit massiven Oberarmen und durchtrainiertem Oberkörper posiert. Es sei ein “völlig bekloppt lustiger” Film, der aber auch zu Herzen gehe, schrieb der Schauspieler.

Hemsworth dankte dem Team für eine weitere “unglaubliche Marvel Reise”. Neben ihm als Donnergott spielen auch Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt, Christian Bale und Russell Crowe mit. Der Kinostart ist für Mai 2022 geplant.

Nach “Thor” (2011) unter der Regie von Kenneth Branagh und “Thor – The Dark Kingdom” (2013) von Alan Taylor hatte der Neuseeländer Waititi “Thor: Tag der Entscheidung” (2017) einen ungewöhnlich humorvollen und selbstironischen Anstrich verpasst. Nun inszeniert er auch den vierten Teil der nordischen Götter-Saga.