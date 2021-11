Clapton-Gitarre für 625.000 Dollar versteigert

Eine Gitarre aus der Sammlung von Eric Clapton ist in New York für 625.000 Dollar (554.520,45 Euro) versteigert worden. Die Martin D-45, die Clapton 1970 bei einem der ersten Konzerte seiner damaligen Band Derek and The Dominos gespielt hatte, war das Prunkstück der Auktion “Icons & Idols: Rock ‘n’ Roll” beim Auktionshaus Julien’s Auctions in New York.

Für 437.500 Dollar wechselte eine Gibson Explorer von 1976 den Besitzer, auf der U2-Gitarrist The Edge gespielt hatte. Insgesamt kamen bei der Auktion von Musiker-Devotionalien fast fünf Millionen Dollar zusammen, wie das Auktionshaus mitteilte.